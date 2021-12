Ligue des Champions : Les dates de PSG-Real Madrid et Chelsea-Lille dévoilées

Le programme complet des huitièmes de finales de la Ligue des Champions :

Ce lundi, le tirage au sort des huitièmes de finales de la Ligue des Champions a été effectué et a réservé de belles affiches pour les clubs français. Le PSG devra défier le Real Madrid, 13 C1 au compteur, tandis que Lille se mesurera au tenant du titre, le Chelsea de Thomas Tuchel. L'UEFA a communiqué de façon officielles les dates de toutes les rencontres du début de la phase à élimination directe. Ainsi, le PSG, qui a terminé deuxième du groupe A derrière Manchester City recevra la formation entraînée par Carlo Ancelotti avant de se déplacer au Santiago Bernabeu.Champion de France en titre, Lille aura fort à faire face à un Chelsea considéré comme prétendant à la victoire finale dans cette édition 2021-2022.Matchs allers :Mardi 15 février : Sporting-Manchester City etMercredi 16 février : Salzbourg-Bayern Munich et InterMilan-LiverpoolMardi 22 février :et Villarreal-Juventus TurinMercredi 23 février : Benfica-Ajax et Atlético de Madrid-Manchester UnitedMatchs retours :Mardi 8 mars : Bayern Munich-Salzbourg et Liverpool-InterMercredi 9 mars : Manchester City-Sporting etMardi 15 mars : Ajax Amsterdam-Benfica Lisbonne et Manchester United-Atlético de MadridMercredi 16 mars :et Juventus Turin-VillarrealPour rappel, la règle concernant le but à l'extérieur a été supprimée cette saison dans les compétitions européennes.. La qualification se jouera soit sur une prolongation ou sur d'éventuels tirs au but au match retour.