Ligue des Champions : Les dates de PSG - Bayern Munich dévoilées

Bring it on! 👊

Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj



— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

Le calendrier des 8èmes de finale de la Ligue des Champions :

Cela commencera, comme la saison dernière, un 14 février pour le PSG. Un an après avoir défié le Real Madrid en 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions 2021-2022 (1-0 au Parc),. Le retour, lui, est programmé pour le 8 mars du côté de l'Allianz Arena. Le PSG et le Bayern Munich se sont déjà affrontés dans la reine des compétitions européennes, notamment en 2020, avec une défaite de Paris en finale face aux Bavarrois (0-1).L'opposition entre l'AC Milan et Tottenham se déroulera en même temps que celle mettant aux prises le PSG et le Bayern. Afin d'assister au remake de la dernière finale de la Ligue des Champions (succès 1-0 du Real au Stade de France),. Le match retour se déroulera le 15 mars au Santiago Bernabeu.Matchs aller14 février: AC Milan-Tottenham et PSG-Bayern15 février: Bruges-Benfica et Dortmund-Chelsea21 février: Liverpool-Real et Francfort-Naples22 février: Leipzig-Manchester City et Inter-PortoMatchs retour7 mars: Benfica-Bruges et Chelsea-Dortmund8 mars: Tottenham-AC Milan et Bayern-PSG14 mars: Manchester City-Leipzig et Porto-Inter15 mars: Real-Liverpool et Naples-FrancfortPour rappel, le tirage des quarts et des demi-finales de cette Ligue des Champions se déroulera le vendredi 17 mars prochain.