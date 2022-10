Ligue des champions : Les compositions probables de Marseille - Sporting CP

Verra-t-on un Olympique de Marseille très offensif ce mardi soir en Ligue des champions à l'Orange Vélodrome ? C'est en tout cas ce que laisse présager la composition probable des Phocéens, qui ont rendez-vous avec le Sporting CP à partir de 18h45. Car, après deux défaites pour commencer, les Olympiens doivent désormais redresser la barre en C1 et tenteront de décrocher un premier succès européen cette saison. Pour cela, Igor Tudor a visiblement choisi une solution résolument "offensive", comme il l'a expliqué ce lundi face à la presse. En effet, alors qu'Eric Bailly devrait être apte à faire son retour aux côtés de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi en défense, le duo Mattéo Guendouzi - Jordan Veretout semble tenir la corde pour être aligné dans l'entrejeu.

Tavares de retour, Payet sur le banc ?

Or, si l'ancien d'Arsenal « joue plus bas, l'équipe est plus offensive, mais sans doute moins équilibrée. S'il joue plus haut, l'équipe a plus d'équilibre, mais elle est moins offensive », comme l'a confié le Croate. Suspendu à Angers vendredi dernier (0-3), Nuno Tavares fera son retour, Jonathan Clauss retournant sur le côté droit. Devant, Cengiz Ünder et Amine Harit devraient épauler Alexis Sanchez pour tenter de semer la pagaille dans la défense portugaise. De ce fait, titulaires il y a quelques jours en Ligue 1, Gerson, Dimitri Payet et Luis Suarez commenceront normalement sur le banc. « J'ai des idées très claires pour demain, vous les verrez en temps voulu », a en tout cas prévenu l'entraîneur des Phocéens, en conférence de presse.



La composition probable de Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly - Clauss, Guendouzi (cap), Veretout, Nuno Tavares - Ünder, Harit - A. Sanchez



Les remplaçants : Blanco (g.), Ngapandouetnbu (g.), Gigot, I. Kaboré, P. Gueye, Rongier, Gerson, Payet, L. Suarez



La composition probable du Sporting CP : Adan - G. Inacio, St. Just, Matheus Reis - Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos - Trincao, Pedro Gonçalves - Edwards



Les remplaçants : Israel (g.) André Paulo (g.), Marsa, Flavio Nazinho, Alexandropoulos, Fatawu Issahaku, Arthur Gomes, Rochinha, Paulinho