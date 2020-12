📋 André Villas-Boas aligne le même onze que face à Nantes pour cet #OMOLY 💥

🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋'𝐎𝐌 ! 💙#UCL | #CommeUnSeulOM pic.twitter.com/Yg6HwV8NyB



L'Olympique de Marseille affronte l'Olympiakos ce mardi soir à l'Orange Vélodrome avec l'ambition d'enfin changer la donne dans cette Ligue des Champions version 2020-2021 avec son bilan délicat (4 défaites en 4 matchs, 0 but marqué).Le club phocéen est en effet déjà éliminé de la compétition mais il peut encore croire à un possible futur en Ligue Europa, s'il parvient à terminer troisième de son groupe. Afin d'essayer d'obtenir une première victoire dans le tournoi, André Villas-Boas a décidé d'aligner la même formation qui a débuté contre Nantes (3-1), samedi en Ligue 1, disposée en 4-2-3-1. On note la présence de Dario Benedetto, qui sera alimenté par Michaël Cuisance, Florian Thauvin et Dimitri Payet pour mener l'attaque de l'OM.En ce qui concerne l'Olympiakos, Yann M'Vila sera bien présent dans l'entrejeu. Devant, Konstantinos Fortounis, Youssef El-Arabi et Marios Vrousai sont alignés.: Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier - Thauvin, Cuisance, Payet - Benedetto.: Sà - Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas - M'Vila, Bouchalakis, Camara - Fortounis, El-Arabi, Vrousai.