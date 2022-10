Ligue des Champions : Les compositions de PSG - Maccabi Haïfa

Un travail à terminer. Leader du groupe H à égalité avec Benfica (8 points). Un succès serait le résultat idéal après deux nuls dans la compétition, mais un nouveau score de parité pourrait également suffire, si la Juventus Turin ne s'impose pas face à la formation de Roger Schmidt. Christophe Galtier a choisi de reconduire un système à 4 défenseurs et 3 milieux de terrain pour cette opposition face au Maccabi Haïfa. Ainsi, devant Gianluigi Donnarumma, on retrouve l'habituel axe central composé de Marquinhos et Ramos. Les latéraux sont Bernat et Hakimi. L'entrejeu, avec l'absence de Verratti pour suspension, sera animé par Ruiz, Vitinha et Sanches. Devant, sans surprise aucune, Neymar évoluera en soutien du duo Messi-Mbappé.En face, le Maccabi, qui reste sur un succès face à la Juventus dans le tournoi (2-0) aura un onze quasiment identique par rapport à cette rencontre. Fani est préféré à David et Seck remplace Sundgren. Deux français seront sur la pelouse du Parc des Princes en défense, Batubinsika et Cornud, tandis que Pierrot tentera de se démener à la pointe de l'attaque.: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Ruiz, Vitinha, Sanches - Neymar - Messi, Mbappé.: Cohen - Cornud, Seck, Batubinsika, Goldberg, Abu Fani - Lavi, Mohamed, Chery - Atzili, Pierrot.