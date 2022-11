Ligue des Champions : Les compositions de Juventus Turin - PSG

La Juve avec Rabiot et Milik

. Mardi, Christophe Galtier a martelé "le devoir" du club de la capitale de terminer en tête de son groupe, notamment afin de s'attendre à un tirage plus "clément" en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, alors que le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid ou Chelsea pourraient se mettre sur la route du PSG, en cas de deuxième place. Paris, qui devra faire aussi bien que Benfica ce mardi face à la Juve, alignera un 11 relativement classique étant donné la suspension de Neymar et l'absence de Presnel Kimpembe pour blessure. Ainsi, devant Gianluigi Donnarumma,avec Juan Bernat et Achraf Hakimi en tant que latéraux, et une charnière centrale composée par Sergio Ramos et Marquinhos. Au milieu, sans surprise, place au trio Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz tandis que devant, Carlos Soler est situé en soutien de Kylian Mbappé et Lionel Messi.Du côté de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri est obligé de s'adapter. Contraint de composer sans de nombreux éléments, dont notamment Paul Pogba, Angel Di Maria ou encore Dusan Vlahovic, le technicien de la Vieille Dame a opté pour un schéma en 3-5-2 afin de possiblement arracher une place en Ligue Europa. Avec un œil sur le match entre le Maccabi Haifa et le Benfica Lisbonne, la Juve comptera notamment sur l'expérience de Leonardo Bonucci dans l'axe de sa défense, sans oublier les présences de Manuel Locatelli et Adrien Rabiot au milieu et celle d'Arkadiusz Milik en pointe.Szczesny - Gatti, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Rabiot, Kostic - Milik.: Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat - Ruiz, Verratti, Vitinha - Soler - Mbappé, Messi.