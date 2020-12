Ligue des Champions : Les 5 matches à retenir en 2020

Une place pour le Final 8. Manchester City et le Réal Madrid se sont affrontés en huitièmes de finale retour dans l’optique de rallier Lisbonne. Après une défaite (2-1) chez eux, les hommes de Zinedine Zidane devaient réagir chez les Citizens. Cependant, ils ont été plombés par deux bourdes de Raphaël Varane qui ont amené les deux buts mancuniens. Résultat, une nouvelle défaite (2-1) synonyme d’élimination. Au tour suivant, Manchester City retrouvait un Olympique Lyonnais en manque de rythme après l’arrêt définitif de la Ligue 1. Et comme lors de la saison précédente, Maxwel Cornet s’est sublimé face aux hommes de Guardiola. Il a ouvert le score en première mi-temps avant que Moussa Dembélé marque un doublé et valide une qualification historique (3-1) pour les demi-finales. Tombeur de l’OL dans le dernier carré, le Bayern a marqué l’histoire de la compétition pour avoir humilié (8-2) le FC Barcelone en quarts de finale.

Le Barca piétiné, fronde contre le racisme au Parc des Princes

Un match dans lequel six bavarois différents ont été buteurs. Le Bayern, sans pitié, est devenu le premier club de l’histoire à marquer huit buts en phase finale de la compétition. Une nouvelle défaite barcelonaise figure dans cette rétrospective 2020. Celle contre la Juventus cette saison en phase de poules. Au Camp Nou, dans un match marqué par les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les locaux se sont inclinés largement (0-3). Le Portugais a inscrit un doublé sur penalty. Enfin, le match de la phase de poules entre le PSG et Istanbul Basaksehir au Parc des Princes a tristement marqué l’histoire. En début de rencontre, les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires après des propos présumés racistes du quatrième arbitre à l’encontre de Pierre Webo, membre du staff stambouliote. Interrompu, le match a repris le lendemain avec un quatuor d’arbitres différent. Avant de débuter cette rencontre remportée par les Parisiens (5-1), joueurs et officiels ont posé un genou au sol avec le poing levé, symbole de la lutte contre le racisme.