Ligue des Champions : Le tirage des quarts de finale !

Ce vendredi, le tirage au sort a déterminé quelles équipes allaient s'affronter en quarts de finale de Ligue des Champions. Parmi les huit qualifiés pour cette avant-dernière étape de la compétition, le Bayern Munich a éliminé le Paris Saint-Germain, l'AC Milan s'est défait de Tottenham et le Real Madrid a nettement dominé les hommes de Jürgen Klopp, finaliste la saison dernière. Ces trois clubs ont été rejoints par les Napolitains, qualifiés sans forcer après deux victoires face à l'Eintracht Francfort, l'Inter Milan qui a décroché sa qualification sur le fil avec un seul but inscrit sur cette double confrontation face au FC Porto. Benfica et Chelsea ont également décroché leur ticket pour les quarts de finale, tout comme les Citizens auxquels Erling Haaland a offert un quintuplé (8-1, score cumulé).

Le tirage au sort des quarts de finale

Real Madrid - Chelsea

Inter Milan - Benfica

Manchester City - Bayern Munich

AC Milan - Naples

Le tirage au sort des demi-finales

AC Milan ou Naples - Inter Milan ou Benfica

Real Madrid ou Chelsea - Manchester City ou Bayern Munich