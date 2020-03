Ligue des Champions : Le phénomène Haaland fait l'éloge de Mbappé avant PSG-Dortmund

Erling Haaland (19 ans) est la révélation de la saison sous le maillot du Borussia Dortmund. L'attaquant norvégien du club allemand, auteur d'un doublé lors du match aller face au PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions (2-1), va une nouvelle fois se mesurer au club francilien, mercredi au Parc des Princes pour le match retour, qui se jouera à huis clos en raison de l'épidémie du coronavirus qui se propage en France. Dans un entretien accordé à France Football, Haaland est notamment revenu sur ce doublé, mettant en avant ses défauts montrés lors de ce match en Allemagne. « Oui, ok, j'ai marqué deux buts, mais j'ai aussi commis plein d'erreurs pendant ce match. Donc, disons que ça aurait pu être beaucoup mieux que ça.»



Haaland sous le charme du talent de Mbappé

Le buteur norvégien avait aussi vu Kylian Mbappé se montrer décisif lors du match aller en Allemagne. Le champion du monde 2018, par certaines fulgurances et une passe décisive délivrée à Neymar, possède un talent important selon son jeune adversaire.« C'est un joueur fantastique. C'est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C'est un joueur extraordinaire. Tout ce qu'il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c'est complètement dingue. C'est un très grand joueur », a reconnu Haaland. Dans les colonnes de France Football, le joueur a indiqué penser au collectif en priorité : « Je veux être le meilleur buteur de la Bundesliga. Mais je ne suis pas quelqu'un qui pense tout le temps aux records. Ce n'est pas mon truc. Je pense à mon équipe et à l'aider du mieux que je peux. Rien d'autre. » Une raison de plus pour le PSG de le surveiller de très près, mercredi soir au Parc des Princes.