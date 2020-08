Ligue des Champions : Le message de Ramos après l'élimination du Real Madrid

La déception est palpable et elle est forcément logique. Ce samedi, Sergio Ramos a publié un message sur ses propres réseaux sociaux. Celui-ci fait suite à l'élimination du Real Madrid au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après une nouvelle défaite ce vendredi (2-1), lors de la manche retour contre Manchester City. Présent dans les tribunes de l'Etihad Stadium pour soutenir ses coéquipiers mais impuissant, car suspendu pour l'occasion, après un carton rouge reçu lors du premier acte, le capitaine madrilène est forcément déçu. Toutefois, il a tenu à remercier ses supporters, après cette saison qui restera forcément particulière, avec notamment, en plein milieu, la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.

Ramos : « Une saison atypique et étrange se termine »

Désormais, la saison 2019-20 est officiellement terminée pour la bande de Zinédine Zidane, avec tout de même un titre de champion d'Espagne à ajouter au palmarès des Merengue. Le défenseur espagnol a d'ailleurs tenu à notamment rappeler : « Une saison atypique et étrange se termine, très dure pour tout le monde. Le goût est doux-amer car nous sommes le Real Madrid et nous sommes tenus de tout gagner. Il faut se féliciter d'avoir remporté la Liga dans de telles circonstances exceptionnelles et la Supercoupe d'Europe. » Pour la première fois depuis que Zinédine Zidane s'est installé sur le banc de la Casa Blanca, le Real Madrid ne remportera pas la Ligue des Champions. Forcément une déception pour Sergio Ramos : « Nous voulions plus. Il est temps de se reposer pour revenir et se battre la saison prochaine. Cet écusson et cette histoire méritent toujours plus. Dans la victoire, dans la défaite, toujours : Hala Madrid. Merci pour votre soutien inconditionnel, même à distance. »