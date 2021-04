Si la saison du Real Madrid rend heureux ses supporters jusqu'ici, elle est aussi de nature à satisfaire les comptables du club. Alors que les merengue se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions - un résultat que beaucoup n'auraient pas prédit après leur mauvais début de campagne - ils sont désormais susceptibles de gagner jusqu'à 100 millions d'euros de revenus grâce à la reine des compétitions de club.

Le Real de Zidane touche le jackpot

Les phases de groupes ont rapporté aux Madrilènes 56,2 millions d'euros, et ils pourraient gagner 40 millions d'euros supplémentaires grâce à la télévision et à d'autres revenus commerciaux. Le Real Madrid devrait également gagner davantage en étant la dernière équipe espagnole de la compétition, mais le chiffre exact ne sera pas connu tant que les vainqueurs ne seront pas couronnés.



Ce qui est clair, c'est que cet argent entre dans les coffres du club au bon moment, compte tenu de l'énorme trou laissé par l'absence de supporters venant aux matchs à cause de la situation sanitaire mondiale. Pour rappel, les vainqueurs de l'édition 2020 de la C1, le Bayern Munich, ont gagné 83 millions d'euros l'année dernière, un chiffre réduit en raison du nombre réduit de matches disputés en pleine pandémie de Covid-19.