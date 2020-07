Ligue des Champions : Le Graët mise sur le PSG

Vingt buts marqués, aucun encaissé : la préparation estivale du Paris Saint-Germain est convaincante, malgré la faiblesse de l'opposition. Les hommes de Thomas Tuchel ont dompté le Celtic (4-0) pour une dernière répétition avant la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne, ce vendredi. Les Rouge et Bleu défieront ensuite l'OL en finale de Coupe de la Ligue une semaine plus tard, avant d'aborder la prestigieuse Ligue des champions...

"On les sent bien dans leur peau" Pour Noël Le Graët, Paris a toutes ses chances en C1. “Quand les Parisiens sont décidés à bien jouer, ils sont quasiment intouchables. On les sent bien dans leur peau. Le PSG sera dur à battre en Ligue des champions“, a expliqué le patron de la FFF dans un entretien pour le quotidien Le Parisien, soulignant que le format particulier de cette année ne doit pas faire perdre de la valeur à cette compétition : “Un titre reste un titre !”.



Par ailleurs, Noël Le Graët a répété qu'il aimerait voir Kylian Mbappé prendre part aux Jeux Olympiques, reportés l'année prochaine, comme l'Euro. “Oui, s’il reste avec cet état d’esprit. Après, il faut discuter avec le club. Il avait très envie d’y aller cette saison, mais quel sera son état d’esprit et son envie dans un an ? On verra. Se priver de Mbappé, s’il est disponible, serait une erreur".