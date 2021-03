Ligue des Champions : Le futur format sera annoncé le 19 avril

Il faudra patienter un peu avant d'en savoir plus sur le futur format de la Ligue des Champions. On sait que celui-ci prendra effet dès 2024, mais le comité exécutif de l'UEFA fixera le 19 avril afin de prendre une décision quant à la reine des compétitions de clubs. Ce mercredi, un comité exécutif de l'UEFA aura bien lieu, abordant notamment "l'avenir des compétitions de clubs au-delà de 2024", selon un communiqué publié sur le site officiel de l'instance, mais faute d'avoir réglé les ultimes détails, elle va devoir différer son choix. "Une décision officielle sur ce sujet ne sera prise qu'au comité exécutif suivant", donc le 19 avril.

