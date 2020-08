Ligue des champions : le clip du PSG avant la rencontre face à l'Atalanta

La victoire, une motivation pour le groupe du PSG

Mercredi soir, dans l'optique d'un quart de finale de Ligue des champions important face à l'Atalanta Bergame (21h), le PSG aura une grande pression sur les épaules, pour un Final 8 au format particulier. Doté d'ambitions continentales très élevées, le club francilien jouera, comme les autres prétendants à la victoire finale, sur terrain neutre et à huis clos.Ce mardi, par le biais de son compte Twitter, le club de la capitale a dévoilé un clip vidéo montrant toute la motivation présente dans l'effectif dirigé par Thomas Tuchel, pour cette rencontre contre la surprenante équipe italienne (l'Atalanta a terminé troisième de Serie A avec la meilleure attaque du pays; 98 buts marqués)."C'est le respect de l'histoire du club, des supporters. Respecter les gens qui ont fait partie de ce club et de son histoire", commente Ander Herrera, le milieu de terrain espagnol. "Gagner, tout faire pour gagner", annonce Angel Di Maria, qui sera toutefois suspendu face à l'Atalanta Bergame. Icardi et Neymar veulent suivre le même chemin que leur coéquipier argentin. Le premier indique "la première chose à laquelle je pense, c'est gagner", quand le numéro 10 déclare : "je pense à gagner."Au sujet de l'adversaire, l'Atalanta Bergame, Mauro Icardi, ancien attaquant de l'Inter Milan, indique, au sujet de la formation entraînée par Gian Piero Gasperini : "c'est une équipe très forte. Ils l'ont démontré", quand Herrera, lui, met en avant le fait qu'elle est "imprévisible".