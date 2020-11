Alors que l'Olympique de Marseille a battu un triste record et que le Real Madrid s'est donné de l'air en battant l'Inter, plusieurs affiches alléchantes avaient lieu aux quatre coins du continent. Une minute de silence a été observée à l'entame de chaque rencontre après la disparition de la légende Diego Maradona.

Liverpool tombe contre l'Atalanta

Le suspense est à son comble dans le groupe D, le plus séduisant, où Liverpool, l'Atalanta et l'Ajax vont bien se livrer un match à trois pour la qualification. Les Reds, toujours plombés par les blessures, se sont en effet inclinés à Anfield face à une Dea revancharde (0-2), Ilisic (60e) et Gosens (64e) fructifiant un gros temps fort des visiteurs en seconde période. Le club de Bergame compte le même nombre de points que l'Ajax, qui s'est imposé face à la modeste formation de Midtjylland (3-1). Liverpool reste leader, mais le champion d'Angleterre a du monde dans son rétroviseur...







Deux cadors européens ont en revanche composté leur ticket pour les huitièmes de finale. En début de soirée, Manchester City avait donné le ton en s'imposant sur la pelouse de l'Olympiakos d'une courte tête (1-0), grâce à un but de Foden (35e). De quoi redonner le sourire à Pep Guardiola, qui avait affiché ces dernières heures son optimisme pour cette édition.

Le Bayern poursuit son sans-faute

Dans le groupe A, le Bayern n'a pas tremblé pour venir à bout du RB Salzbourg (3-1). Après l'ouverture du score de l'inévitable Lewandowski en première période (42e), le champion en titre a doublé la mise sur un but contre son camp de Wöber (52e) avant de sceller son succès grâce à Sané (68e). La réduction du score de Berisha (73e) fut anecdotique. Dans le même groupe, l'Atlético de Madrid devra patienter après son match nul et vierge contre le Lokomotiv Moscou (0-0).



Enfin, le Borussia Mönchengladbach n'est pas encore qualifié, mais le club de l'international français Marcus Thuram a déjà un pied en huitièmes après sa victoire nette contre le Shakhtar Donetsk (4-0).