Ligue des Champions : L'Atalanta Bergame prend ses habitudes

En Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame ne peut plus compter sur l'effet de surprise. Après une découverte de la C1 ponctuée par un quart de finale perdu de peu contre le PSG (1-2) l'an passé, le club italien est une nouvelle fois au rendez-vous des matchs à élimination directe. Et c'est déjà un exploit. Aucun club n'était parvenu à sortir des poules lors de ses deux premières participations à la Ligue des Champions depuis plus de dix ans ! Cette performance a permis d'installer Bergame sur la carte du football européen et à l'Atalanta de gagner le respect de ses adversaires les plus prestigieux. En conférence de presse ce mardi, Zinédine Zidane a parlé d'un « adversaire vraiment compliqué », le genre de qualificatif qu'il aurait été impossible d'accoler à la Dea il y a encore 18 mois.

L'Atalanta Bergame a déjà battu l'Ajax et Liverpool cette saison



Avec son style de jeu offensif, le pensionnaire de Serie A peut espérer faire tomber n'importe quelle équipe. Il l'a prouvé en intégrant le top 8 européen l'an passé. Cette saison, les coéquipiers de Luis Muriel ont déjà battu Liverpool (0-2) ou l'Ajax Amsterdam (0-1) en Ligue des Champions, mais aussi l'AC Milan (3-0) ou Naples (4-2) en championnat pour confirmer. Ces résultats ont permis aux hommes de Gian Piero Gasperini de devancer l'Ajax Amsterdam pour terminer à la deuxième place du groupe D de la C1 mais aussi d'intégrer le top 5 national et espérer participer à la Ligue des Champions une troisième fois d'affilée l'an prochain. La preuve que le petit poucet est devenu grand.

L'Atalanta Bergame aime les missions impossibles



L'Atalanta Bergame commence à connaître le parfum des soirées européennes. Dans ce contexte, imaginer la Dea prendre le meilleur sur le Real Madrid, l'adversaire le plus prestigieux de son histoire, n'est même pas complètement fou. Ce n'est pas plus insensé que la qualification de l'an passé pour les huitièmes de finale de la C1 après avoir perdu les trois premiers matchs de poule, les huit buts marqués à Valence en deux matchs ou la victoire ramenée d'Anfield cet automne. Duvan Zapata & co ont pris goût aux échéances continentales, mais surtout aux miracles. Le Real Madrid avec ses difficultés défensives et sa longue liste d'absents est prévenu. Si le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions venait à chuter, il ne pourra pas plaider l'étonnement.