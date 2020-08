Ligue des champions : l'année ou jamais pour l'Atlético Madrid ?

La saison



En difficulté lors d'une grande partie de la Liga, l'Atlético Madrid est revenu avec un football plus positif après l'interruption de la saison. Notamment aidé par un match nul obtenu face au Barça de Messi au Camp Nou, le 30 juin dernier (2-2), l'équipe dirigée par Diego Simeone disputera encore la Ligue des champions la saison prochaine, étant donné qu'elle a terminé à la troisième place de Liga, avec 70 points au compteur.



En outre, elle s'est distinguée par sa défense, la seconde la plus efficiente du championnat (27 buts encaissés en 38 matches), seul le Real Madrid a su faire mieux (25 buts encaissés pour les joueurs dirigés par Zinédine Zidane). L'Atlético Madrid avait su se défaire de Liverpool, le tenant du titre, en huitième de finale de la Ligue des champions (1-0 ; 3-2). En cas de qualification en demi-finale, le club colchonero pourrait affronter le PSG.

L'identité

Les chiffres

Diego Simeone ne change pas ses préceptes. En dépit d'une entame de saison qui avait pu faire naître quelques doutes, le technicien argentin a su modeler son équipe d'une façon très identifiable.. Joao Felix, pour le moment, n'a pas encore crevé l'écran devant, et c'est sur un Jan Oblak au sommet de son art, dans les buts, que l'équipe peut s'appuyer."Nous avons un gardien de but qui est le meilleur au monde, sans aucun doute. Je dis cela depuis un certain temps., avait expliqué Simeone, en mars dernier, après le succès contre Liverpool.



- L’Atlético de Madrid va disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la cinquième fois lors des sept dernières saisons, seuls Barcelone et le Bayern Munich font mieux sur la période.



-L’Atlético de Madrid s’est toujours qualifié en phase à élimination directe de la Ligue des Champions face à un club allemand (contre Leverkusen en 2014/15 et 2016/17 et contre le Bayern Munich en 2015/16). En C1, il n’a pas pris le meilleur sur un adversaire allemand qu’une fois, lors de la finale 1974 contre le Bayern Munich (1-1, 0-4 lors du replay).



- L’Atlético de Madrid va tenter de devenir la première équipe depuis le Real Madrid 2013/14 à s’imposer face au tenant du titre et à remporter la Ligue des Champions lors d’une même saison. Les Colchoneros sont d’ailleurs l’équipe ayant disputé le plus de finales de C1 sans jamais décrocher le graal (3).

Le Français

Un seul joueur Français figure dans l'effectif dirigé par Diego Simeone : Thomas Lemar.Son entraîneur l'avait ciblé, en juin dernier. "avait indiqué Simeone.