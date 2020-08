Ligue des champions : la statistique historique du Bayern Munich face au Barça

8 - Le Bayern Munich est la 1ère équipe de l'histoire à marquer 8 buts dans un match à élimination directe de Ligue des Champions. Ouch.

la première équipe de l'histoire à marquer 8 buts dans un match à élimination directe de Ligue des Champions. Plus embarrassant, le Bayern a marqué plus de buts (8) que Barcelone n'a tenté de tirs (7) dans ce match.

C'est seulement la troisième fois que Barcelone encaisse 5 buts ou plus lors d’un match en compétition européenne, indique Opta. Et il faut remonter à longtemps pour cela : le 8 septembre 1962 contre Valence en Coupe des Villes de foire (2-6) et le 17 mars 1976 face au Levski Sofia en Coupe de l’UEFA (4-5). Paradoxalement, cette humiliation est peut-être la meilleure nouvelle pour le Barça afin d'opérer à un changement radical

Le Bayern Munich a humilié le FC Barcelone, ce vendredi soir en quarts de finale de la Ligue des champions (8-2) et a validé son billet pour une demi-finale, lors de laquelle il affrontera le vainqueur du match entre Manchester City et Lyon, prévu samedi (21h).Sur le plan purement statistique, le Bayern Munich a marqué l'histoire de la Ligue des champions après ce succès face aux catalans.Incapable de presser, ni de conserver le ballon lorsqu'il le voulait, le FC Barcelone a affiché de façon plus marquante encore les mêmes maux que depuis quelques saisons maintenant. En Europe, le club catalan a subi plusieurs remontadas, face à l'AS Roma et Liverpool. Ce vendredi, c'est d'une autre façon, sur un match sec, que le Barça est tombé, humilié par un adversaire bien supérieur.