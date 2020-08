Ligue des Champions : La compo du PSG face à l'Atalanta !

Le Paris SG défie l’Atalanta Bergame, ce mercredi soir à Lisbonne (21h). Pour ce match, Thomas Tuchel a dû composer avec plusieurs absences. Marco Verratti (blessure) et Angel Di Maria (suspendu) sont indisponibles, tandis que Kylian Mbappé n’est pas encore prêt pour disputer l'intégralité d'un match vu qu'il vient à peine de se remettre de sa blessure à la cheville. Comme on pouvait s’y attendre, l’international français démarrera la partie sur le banc et le staff décidera en seconde période s’il est utile de l’incorporer ou pas.

La non-titularisation de Mbappé profite à Pablo Sarabia. Le milieu offensif espagnol sera aligné en attaque au côté de Mauro Icardi dans un système en 4-3-1-2. Le duo sera alimenté en ballons par Neymar. Le Brésilien occupera un rôle de meneur jeu qu’il affectionne, avec beaucoup de liberté certainement dans ses déplacements.

La composition du PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, I.Gueye - Neymar - Sarabia, Icardi

La composition de l'Atalanta : Sportiello - Toloi, Caldara, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Pasalic, Gomez - Zapata