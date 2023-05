Ligue des Champions : Kyle Walker encensé par Thierry Henry, admiratif du latéral anglais

Thierry Henry était ébahi après le match réalisé par Kyle Walker, le latéral gauche de Manchester City, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre les Skyblues et le Real Madrid. L'ancien attaquant d'Arsenal et champion du monde 1998 avec les Bleus a pris la parole sur la chaîne américaine CBS, où il est consultant, et il a couvert de louanges l'international anglais. Epaté par Walker, auteur d'un match immense pour mettre Vinicius Jr dans sa poche, Walker a reçu une belle pluie de compliments.

Henry encense Walker

"Kyle Walker est un monstre ! Ce moment où il était largement derrière Vinicius Junior, qu'il le rattrape si facilement, lui prend la balle, lui dit 'salut' et repart dans l'autre sens... Quand il revient comme ça, il est juste trop fort. Il avait déjà mis Mbappé dans sa poche lors du quart de finale de la Coupe du monde (France-Angleterre), comme il l'a fait avec beaucoup de joueurs incroyables. Ce n'est vraiment pas simple de le battre", a assuré le consultant français sur la CBS. De belles paroles qui feront plaisir au principal intéressé.