Ligue des Champions : Josip Ilicic au sommet de son art !

Parfois, la frontière entre un bon joueur et un fuoriclasse est mince. Souvent, elle est compliquée à franchir. Certains joueurs y parviennent rapidement, d’autres échouent. Josip Ilicic, lui, a décidé de prendre son temps. Alors qu’il vient de fêter ses 32 ans en janvier dernier, l’ailier (ou attaquant) slovène vit très certainement sa meilleure saison au plus haut niveau. Arrivé en Serie A en 2010 du côté de Palerme, Ilicic est un visage très connu côté transalpin. Un joueur physique, habile , technique, bon frappeur de coups de pied arrêtés et capable de faire la différence à n’importe quel moment. Il suffit de jeter un coup d’œil sur ses statistiques pour rapidement comprendre qu’Ilicic est une valeur sûre : 10 buts en 2013, 13 en 2016, 11 en 2018, 12 en 2019. Un très bon joueur, de belles stats mais pas de premiers rôles pour lui en Serie A. Une anomalie qui n’en sera peut-être plus une à l’issue de la saison actuelle…

>>> LE LOB MAGIQUE D'ILICIC <<<

Une réussite insolente mais...

En arrivant à Bergame en 2017, Ilicic, qui laissait derrière lui une Fiorentina au nom plus ronflant, était loin de s’imaginer que sa carrière allait décoller. Le tout, à 29 ans. A l’Atalanta, Ilicic arrive dans une équipe en pleine restructuration avec comme chef d’orchestre, Gian Piero Gasperini. Le recrutement est ciblé et les ambitions du club augmente saison après saison. 7e en 2018, 3e en 2019, l’Atalanta ne cesse de progresser. Sa principale force ? Sa ligne d’attaque avec le légendaire Papu Gomez, les revanchards Duvan Zapata et Luis Muriel et bien évidement, le facteur X, Josip Ilicic. Après 20 journées, et alors qu’il reste 18 matchs à disputer, le Slovène a d’ores et déjà réalisé la meilleure saison de sa carrière en battant son record de buts : 14 ! Une sacrée performance qui fait de lui l’attaquant le plus prolifique de La Dea.

>>> LA FRAPPE MAGIQUE D'ILICIC <<<

... toujours pas de but en Ligue des Champions

Avec 63 buts inscrits en Serie A, l’Atalanta a la meilleure ligne offensive du championnat italien. Au niveau du Top 5 européen, la formation italienne se classe troisième à égalité de points avec Dortmund et derrière City et le PSG. Une prouesse pour cette équipe à la particularité amusante : sur les 63 buts inscrits, aucun ne l'est par un joueur italien. Pas un problème pour les supporters bergamasques aux anges depuis trois saisons désormais et qui s’apprêtent à découvrir pour la première fois de leur histoire les joies d’un 8e de finale de Ligue des Champions. C’est également le cas d’Ilicic qui va prendre un peu plus la lumière face à Valence. Un adversaire coriace mais loin d’être insurmontable pour l’Atalanta et sa force de frappe. L’occasion aussi pour Ilicic de faire disparaitre la seule ombre à son magnifique tableau cette saison : en 5 matchs de Ligue des Champions disputés, l’intéressé n’a jamais marqué. C’est le moment ou jamais…