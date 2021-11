Paris verra les 8es de finale de la Ligue des Champions. Il est même qualifié pour la phase à élimination directe avant l’ultime journée des poules. Toutefois, son ultime sortie n’a pas été glorieuse puisque les Franciliens ont perdu à City (1-2). Et fort logiquement en plus. Ainsi, dans leurs déclarations d’après-match, les joueurs et leur coach semblaient partagés entre la déception liée au résultat et le soulagement relatif au passage au prochain tour.



Marquinhos (défenseur et capitaine du PSG, Canal +) : "Il y avait 2 stratégies différentes. City contrôle le match, on sait nos forces, ils savent les leurs. Mais c'était difficile, c'est une équipe qui joue haut, compact. On a eu des occasions, on n'a pas su concrétiser. On prend des buts sur lesquels on pouvait défendre mieux. Ce sont des petits détails qui font la différence. Ils nous ont mis en difficulté sur les côtés (...) On s'en fout un peu (l'adversaire en 8e). Parfois, en étant 1er, on rencontre des équipes qui sont costauds. Cela ne veut rien dire, aujourd'hui le foot est un sport collectif. Il faut savoir jouer avec les armes que t'as et on va travailler pour ça. Il faut travailler sur les détails, défensivement surtout parce qu'on sait qu'on a une force offensive importante. En défense, c'est un aspect collectif, si tout le monde travaille on marquera devant parce qu'on a de la force devant".



Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur RMC Sport) : « On ne va pas cracher sur ce que l'on a fait de bien. Il nous manque ce truc pour tuer le match. Sur une compétition comme celle-ci, ça se paye cash. On est déçus, c'est compliqué. City c'est une très bonne équipe, on connaît ses qualités. On a fait de bonnes choses, d'autres moins bonnes, c'est un match où il aurait fallu être plus tueurs sur les occasions qu'on a obtenues, même s'ils en ont eu beaucoup de leur côté. »



Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur RMC Sport) : "Manchester City a eu une grosse possession ? Non, la possession c’était 55-45, elle n’était pas énorme pour eux. Une grosse possession c’est 70-30. Il n'y pas eu de panique. Ils ont été meilleurs que nous en première période. Quand on voit le nombre de fautes qu'on a fait, et leur nombre à eux, voilà, ça dit la vérité de la première période. Il y a une vraie différence entre les deux équipes. On a mieux commencé la seconde période, l'équipe est sortie davantage. On a eu la chance d'être devant, d'ouvrir le score. On a dû faire quelques changements après l'égalisation. L'équipe s'en est ressentie, elle a eu du mal à compenser, ça a donné le deuxième but. On va surtout retenir la deuxième période, c'est le visage qu'on voulait voir. Je suis très satisfait de tous les joueurs. Vu les circonstances du début de saison, c'est bien d'être qualifié."