Alors que le Paris Saint-Germain affrontait le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, d'autres cadors européens animaient cette 5eme journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, aux quatre coins du continent. Loin d'être considérée comme une tête de série au vu de sa trajectoire déclinante, la Juventus attirait néanmoins les regards puisqu'une contre-performance à Lisbonne face au Benfica était synonyme d'élimination pour la Vieille Dame.



Et c'est le scénario qui s'est produit. Incapable de se montrer à la hauteur de l'événement pendant une grande partie du match face à un adversaire de cette qualité, la Juve s'est inclinée finalement logiquement (3-4). Sa réaction tardive, avec des buts signés Milik (77eme) et McKennie (79eme) restera anecdotique face à ces Aigles affamés, qui avaient été jusqu'à mener de quatre buts à un, grâce notamment à un doublé de Rafa Silva (35eme et 50eme). Un temps premier de ce groupe, Benfica glisse à la deuxième place parce qu'un PSG encore plus inspiré a soigné sa différence de buts contre le Maccabi Haifa (7-2). Un PSG que cette Juve moribonde croisera pour clore son parcours chaotique.

Le Real Madrid et Manchester City lèvent le pied



Le Real Madrid n'a pas ces préoccupations. Bien que poussif dans le jeu, le tenant du titre est déjà projeté sur son printemps européen. Son déplacement en Allemagne pour affronter le RB Leipzig s'apparentait à une nouvelle répétition avant les prochaines échéances de la saison. Un match que les Merengue n'ont pas très bien géré, avec une défaite surprise contre un adversaire plus déterminé (2-3). La formation allemande a pris le large en première période grâce à Gvardiol (12eme) et l'inévitable Nkunku (18eme), avant que Werner n'inscrive un but finalement déterminant en fin de match (80eme) pour contre-balancer les réalisations des virevoltants Brésiliens Vinicius Jr (44eme) et Rodrygo (90eme +3). Dans l'autre rencontre de ce groupe F, le Celtic et le Shakhtar Donetsk se sont quittés sur un score de parité (1-1).



Dans une configuration identique à celle du Real Madrid, Manchester City n'est pas parvenu à imposer sa loi à Dortmund, dans l'antre du Borussia. Ce match marquait évidemment le retour d'Erling Haaland devant le mur jaune. Après son passage brillant au BVB, le goleador norvégien, qui empile les pions comme des perles en Angleterre, se savait très attendu. Mais à la pointe d'une équipe remodelée pour l'occasion, il a été bien muselé par ses anciens coéquipiers. Malgré une possession encore écrasante, le champion d'Angleterre a buté sur les Jaune et Noir jusqu'au bout (0-0). Un peu plus tôt dans la soirée, le Séville FC, à la peine dans cette édition, s'était révolté contre le FC Copenhague (3-0). Une satisfaction pour Jorge Sampaoli, au début de son deuxième mandat en Andalousie.

L'AC Milan régale



Enfin, dans le groupe E, ce mardi a débuté par un succès de Chelsea sur la pelouse du RB Salzbourg (2-1), dans une rencontre qui opposait les deux premiers du groupe au coup d'envoi. Une jolie performance pour les Blues, qui réalisent une excellente opération pour la première place.



De son côté, l'AC Milan n'avait pas le droit à l'erreur lors de son déplacement à Zagreb. Les Rossoneri ont réussi leur coup en s'imposant nettement, déroulant les buts avec une grande efficacité (4-0) - notamment par les anciens pensionnaires de Ligue 1 Rafael Leao (49eme) et Olivier Giroud, le champion du monde trouvant la faille sur penalty (59eme). Du travail bien fait pour un Milan qui se replace derrière Chelsea, seul club qualifié au terme de cette spectaculaire 5eme journée.