Ligue des Champions (J3) : Les réactions après PSG - RB Leipzig

Le PSG a dû puiser dans ses réserves ce mardi soir pour se défaire de Leipzig à l’occasion de sa troisième sortie en C1 (3-2). L’équipe de la capitale a même été menée au score avant de tout renverser grâce notamment au duo offensif Lionel Messi et Kylian Mbappé. Après la partie, les joueurs parisiens et leur coach ont fait part de leur satisfaction, tout en reconnaissant que la copie rendue n’était pas parfaite.



Kylian Mbappé (attaquant du PSG, sur Canal+) : « En Ligue des champions, tous les matchs sont difficiles. C’est normal, ce sont les meilleures équipes au monde. Mais à la fin, on gagne à domicile et on reprend la première place. On n’a pas fait un mauvais match non plus. Si on a été chanceux ? Non ! La chance, on la provoque. Il y a eu des séquences où on était installés dans les camps et on les a mis en difficultés. On a eu une gestion des temps faibles qui étaient justement trop faibles, mais ce n'était pas de la chance. Le penalty laissé à Messi ? C'est normal, c'est le respect. C'est un privilège qu’il vienne dans notre équipe. Et le deuxième, il me l'a laissé. »



Marquinhos (défenseur du PSG, sur RMC Sport) : « Paris gagne, c'est le plus important. Il faut souffrir, il n'y a pas de cadeau dans le foot. On savait qu'il n'y aurait pas de matchs faciles. Il faut qu'on arrive à s'en sortir, savoir gagner ainsi. L'essentiel, c'est la victoire, de gagner en confiance et de l'expérience. Mbappé ? C'est génial d'avoir un joueur comme ça. C'est un joueur très important dans l'équipe. Un joueur de grands matchs. C'est très important de l'avoir frais, avec de la confiance. Il nous aide sur le terrain, c'est très bien pour nous qu'il soit là. On joue mieux en contre ? Il faut savoir jouer avec ça aussi. Ce n'était pas vraiment la stratégie de jeu, mais on a des joueurs de qualité devant. Si on arrive à bien défendre, on peut s'en sortir. »