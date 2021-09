Ligue des Champions (J1) : Haller s'offre un quadruplé avec l'Ajax, l'Atlético muet face à Porto

Groupe C : Dortmund s'impose à Besiktas avec un Haaland buteur (1-2), Haller en feu lors de Sporting- l'Ajax (1-5)

🔴⚪️ Griezmann back in Madrid for Atlético...#UCL pic.twitter.com/XKKHw2e7HH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

Groupe B : L'Atlético de Madrid a eu très peur face à Porto (0-0)

Meilleur buteur de la précédente édition de la Ligue des Champions (10 réalisations), Erling Braut Haaland n'a pas perdu ses bonnes habitudes pour cette édition 2021-2022. Après l'ouverture du score de Bellingham sur la pelouse de Besiktas dès la 20ème minute, l'attaquant s'est montré décisif juste avant la pause. C'est justement sur une passe décisive de Bellingham qu'Haaland a su faire la différence pour donner un avantage de deux buts à Dortmund (46ème). La réduction du score trop tardive de Montero (94ème) n'aura pas été suffisante pour les locaux.Dans l'autre rencontre du groupe, Sébastien Haller, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, s'est mis en avant sur le terrain du Sporting Portugal, lors du match remporté par son équipe (1-5). La formation entraînée par Erik ten Hag a pu compter sur l'attaquant français. Haller s'est offert un quadruplé (2ème, 9ème, 51ème, 63ème) face au Sporting. Avec la réalisation deen plus, l'Ajax a démontré toute sa puissance offensive. Côté Sporting,, buteur à la 33ème minute, aura à peine su entretenir un léger espoir.Pour son retour avec le maillot de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions sur le dos, Antoine Griezmann n'a pas débuté comme titulaire, face au FC Porto. Sur la pelouse du Wanda Metropolitano, il a fallu patienter jusqu'à la 57ème minute pour voir le champion du monde prendre la place de João Félix. Le public a d'ailleurs réservé un accueil assez neutre, pour ne pas dire froid, au natif de Mâcon. Désireux de bien entamer sa campagne européenne, l'Atlético n'a pas su trouver la faille face à Porto, se faisant même très peur à 10 minutes de la fin, avec le but refusé de Taremi après intervention du VAR et une faute sur Oblak. Séché par Mbemba alors qu'il allait vers le but, Griezmann a engendré l'expulsion de son opposant en toute fin de rencontre.Dans le groupe D, une surprise s'était déroulée un peu plus tôt dans la soirée en Moldavie. Pour son premier match en Ligue des Champions, le Sheriff Tiraspol s'est offert le scalp du Shakhtar Donetsk (2-0). Un succès basé sur un réalisme important grâce aux réalisations de Traoré (16ème) et Yansane (62ème). Avec une possession d'ensemble de 25% et subissant 20 tirs, le Sheriff Tiraspol a su concrétiser au mieux ses temps forts pour s'offrir un succès déjà historique.