Ligue des Champions : Ils ont participé à la Remontada en 2017 et seront toujours là en 2021

Presque quatre ans après, le Barça et le PSG vont officiellement se retrouver. Ce mardi, à 21h00, le FC Barcelone accueille le Paris Saint-Germain, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Un duel qui fait plus que jamais parler et ce, depuis le tirage au sort. En effet, le 8 mars 2017, personne n'a oublié cette fameuse « Remontada ». Vainqueur 4-0 du match aller, disputé le 14 février de cette même année, le club de la Capitale avait alors perdu cette seconde match, sur le score incroyable de 6-1, avec trois dernières réalisations encaissées entre la 88eme minute et la toute fin du temps additionnel. Parmi les effectifs respectifs des deux clubs, certains joueurs s'en rappellent forcément, dans la mesure où ils étaient déjà là à l'époque. Du côté de Paris, on compte ainsi un total de six éléments dans ce cas-là. Tous font partie du groupe de Mauricio Pochettino pour cette toute nouvelle confrontation. A l'époque, en défense centrale, était titulaire l'international brésilien Marquinhos (26 ans). Ce dernier avait disputé l'intégralité de cette rencontre et avait écopé d'un carton jaune, dans une fin de match complètement dingue (90eme).

En 2017, Kurzawa avait marqué contre son camp



A ses côtés, au poste de latéral gauche, était présent d'entrée l'international français Layvin Kurzawa (28 ans). Le défenseur avait passé une soirée encore plus compliquée, avec même un but contre son camp à la clé (40eme). Enfin, si l'on monte d'un cran, au milieu de terrain, on retrouve deux Parisiens encore présents aujourd'hui et qui étaient également titulaires ce jour-là. Il s'agit de l'international italien Marco Verratti (28 ans), averti dans le temps additionnel (90eme+4), ainsi que l'international allemand Julian Draxler (27 ans), averti d'entrée (14eme) et remplacé par Serge Aurier (75eme). Enfin, le défenseur central international français Presnel Kimpembe (25 ans) était lui aussi présent, mais il était resté sur le banc sans faire son entrée en jeu, tout comme l'arrière gauche international espagnol Jordi Alba (31 ans) dans le camp d'en face. Au FC Barcelone justement, cinq titulaires de l'époque jouent encore pour l'équipe blaugrana. Parmi ceux-ci, on peut citer le gardien de but international allemand Marc-André ter Stegen (28 ans), le défenseur international français Samuel Umtiti (27 ans), le milieu défensif international espagnol Sergio Busquets (32 ans), averti à la 36eme minute de jeu, sans oublier évidemment l'attaquant polyvalent (ou ailier droit) international argentin Lionel Messi (33 ans), buteur sur penalty (50eme).

Rafinha était également présent à l'époque, mais dans le camp d'en face



De son côté, titularisé d'entrée à l'époque et même averti (23eme), le défenseur central espagnol Gerard Piqué (34 ans) devrait être présent, selon son entraîneur actuel Ronald Koeman. Blessé à un genou, le Catalan était absent depuis le 22 novembre dernier. En revanche, entré à la 76eme minute de jeu et dernier buteur en 2017, le latéral droit (ou milieu de terrain) international espagnol Sergi Roberto (29 ans) est actuellement blessé. Côté parisien, on compte également plusieurs blessés mais seulement deux étaient déjà présents à l'époque. Il s'agit de l'ailier polyvalent (ou milieu offensif) international argentin Angel Di Maria (33 ans), entré en jeu en 2017 (55eme). De son côté, l'attaquant polyvalent international brésilien Neymar (29 ans) jouait évidemment à l'époque pour le Barça et il avait même écopé d'un carton jaune (64eme) et été l'auteur d'un doublé (88eme, 90eme+1). Un autre joueur évoluait au FC Barcelone mais est aujourd'hui parisien. Il s'agit du milieu international brésilien Rafinha (28 ans), titulaire puis remplacé (76eme).