Ligue des Champions, Idrissa Gueye (PSG) veut la première place du groupe

Idrissa Gueye a partagé sa détermination avant le match entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions et pour le milieu sénégalais, le PSG doit gagner en permanence, a fortiori quand il s'agit d'un grand rendez-vous continental face à un grand club d'Europe. L'enjeu est d'ailleurs concret avec une première place de groupe à consolider comme il l'a lui-même rappelé : « On a déjà notre qualification en poche. Maintenant, à nous de faire ce qu’il faut pour obtenir cette première place qui est importante pour le club. On va donc tout faire pour bien préparer ce match et, surtout, essayer de garder cette première place qui peut être importante pour la suite de la compétition. », a indiqué le milieu sénégalais sur le site officiel du PSG.



Motivé, Gueye affirme que l'identité de l'adversaire importe peu, lui qui veut gagner en permanence, que ce soit face à de grosses écuries ou des équipes plus modestes : « Je suis venu à Paris pour apporter ma contribution et continuer ma progression en essayant d'être utile au club. Peu importe le match, contre le Real ou de plus petites équipes, avec tout le respect que j'ai pour elles. C'est pareil pour nous. On essaie de toujours préparer les matches de la meilleure des façons », confie-t-il encore au média officiel parisien, lui qui s'est montré impérial dans l'entrejeu du PSG depuis son arrivée dans la Capitale française en provenance d'Everton.