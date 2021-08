L’AS Monaco en sait un plus sur son possible adversaire lors du dernier obstacle menant à la Ligue des Champions. Si elle arrive à prendre le meilleur sur Sparta Prague à l’occasion du 3eme tour qualificatif, l’équipe de Niko Kovac aura à en découdre avec le KRC Genk ou le Shakhtar Donetsk.





Champions League play-off draw ✅



👀 Who are you backing?#UCLdraw pic.twitter.com/hsINpQ2gmp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 2, 2021

Monaco aura fort à faire



Les deux équipes en question n’ont fini que vice-championnes de leurs pays respectifs. Cela étant, ils devraient proposer une opposition bien plus que coriace que celle promise par les Tchèques vu que ce sont des habitués de la phase finale de la C1. Ben Yedder et ses coéquipiers auront donc à élever leur niveau de jeu pour espérer bien négocier ce tour et atteindre la phase de groupes.



Le match aller de cette confrontation se tiendra les 17 ou 18 août et le retour la semaine d’après. Si Monaco est concerné, elle recevra lors de la première manche, comme c’est le cas dans son duel avec le Sparta Prague.