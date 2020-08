Ligue des champions - Gasperini : "Ce serait mieux sans Mbappé"

Mercredi, l'Atalanta Bergame défiera le PSG en quart de finale de la Ligue des champions (21h), et Gian Piero Gasperini, s'est confié dans un entretien accordé à l'Equipe au sujet de ce match très important. Et visiblement, à la tête de la meilleure attaque d'Italie (98 buts inscrits en Serie A), il ne veut pas jouer d'une façon différence contre les joueurs dirigés par Thomas Tuchel.



"C'est une équipe construite pour gagner la Ligue des champions, où il y a des joueurs parmi les meilleurs du monde. Tout cela étant dit, il nous est arrivé, pas souvent, c'est vrai, mais quand même, de battre la Juventus (3-0 en quarts de finale de la Coupe d'Italie en janvier 2019). Alors, nous espérons gagner aussi contre Paris", a-t-il indiqué, avouant aussi qu'une absence de Kylian Mbappé ne serait pas une mauvaise nouvelle, alors que le natif de Bondy reste incertain pour la rencontre. "Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui", a jugé Gasperini. Manchester City, le favori selon Gasperini

Invité à donner son favori pour le titre dans la compétition, il a opté pour le futur adversaire de l'OL, en quart de finale de la Ligue des champions. "J'ai quand même bien envie de dire Manchester City. Maintenant, notre partie de tableau est clairement la plus facile sur le papier. Allez, disons que celui qui sort vainqueur de notre match ira au bout. En tout cas, si le PSG nous bat, j'espère qu'il la gagnera", a expliqué le coach italien, âgé de 62 ans.