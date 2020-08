Ligue des Champions : Flick se méfie de l'OL

Pavard ne débutera pas face à l'OL



🗣️ #Flick: "@BenPavard28 hat hart gearbeitet. Wir sind happy, dass er hier ist. Wir warten das Training heute ab. Für die Startelf ist er keine Option, aber für den Kader für das Spiel morgen."#MissionLis6on #UCL #OLFCB pic.twitter.com/9suVocvFjg

— FC Bayern München (@FCBayern) August 18, 2020

Le Bayern Munich s'avance avec le costume de favori pour sa demi-finale de Ligue des Champions contre l'OL, mercredi soir au Portugal (21h). Après la démonstration infligée au FC Barcelone (8-2), le club munichois a encore une étape à franchir pour parvenir en finale de la compétition, contre l'OL de Rudi Garcia.Nous devons nous méfier de cela. Bien évidemment nous voulons atteindre la finale, c'est notre objectif", a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a confirmé les progrès observés du côté de Benjamin Pavard, touché au pied gauche. "Benjamin a travaillé très dur pour revenir. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Il n'est clairement pas une option pour le onze de départ mais il est une option pour le match", a expliqué l'entraîneur allemand.Flick n'a pas hésité à demander quelques indications à Corentin Tolisso au sujet de l'OL, étant donné que le milieu de terrain du Bayern a été formé par le club rhodanien. "Corentin a été blessé pendant un long temps et il a travaillé vraiment dur pour revenir ces dernières semaines. Nos médecins ont fait du bon boulot. Il était remplaçant contre Chelsea et Barcelone pour cette raison. Il est d'un grand apport sur le terrain et il est très réaliste devant le but., a fait savoir le coach.