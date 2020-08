Ligue des champions - Flick : "Ce n'est pas le Bayern contre Messi"

Comme Arturo Vidal avant lui, Flick a été sondé sur le duel entre Lionel Messi et Robert Lewandwoski. Le natif de Heidelberg n'a pas voulu entrer dans les débats, témoignant tout de même une certaine admiration envers les deux éléments. "Vous ne pouvez pas comparer les deux joueurs. Lewy a une excellente qualité dans la surface de réparation, il est notre garantie de but. Mais il est aussi à la construction des buts. Messi a été de loin le meilleur footballeur ces dernières années et je ne sais pas si un jour on aura un joueur tel que lui", a expliqué Flick.