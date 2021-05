Ligue des Champions (finale) : Les compositions de Manchester City - Chelsea

Le grand rendez-vous est enfin arrivé. Ce samedi soir à 21h00, Manchester City et Chelsea se retrouvent à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. A cette occasion, les entraîneurs des deux équipes ont donc composé le onze de départ le plus compétitif possible. Pep Guardiola a, une nouvelle fois, surpris tout son monde, avec encore aucun véritable numéro neuf sur le terrain pour débuter cette rencontre. Raheem Sterling fait son grand retour, alors qu'aucune vraie sentinelle ne sera présente au coup d'envoi. On se serait plutôt attendu à voir Rodri et/ou Fernandinho répondre présent, mais ils seront finalement tous les deux sur le banc des remplaçants. Cette position sera occupée par une doublette composée d'Ilkay Gündogan et du capitaine belge Kevin De Bruyne.

Mendy et Kanté sont bien présents

Du côté de Chelsea, Thomas Tuchel n'a guère changé grand-chose à ses habitudes. A noter que, comme prévu, Edouard Mendy et N'Golo Kanté seront bel et bien présents. L'international français composera la paire de milieux de terrain avec Jorginho. La défense centrale devrait être composée d'un total de trois hommes, avec notamment le capitaine espagnol César Azpilicueta. Son poste habituel, sur le côté droit, devrait être occupé par Daniel James. Pour rappel, Manchester City est à la recherche de sa toute première Ligue des Champions, alors que Chelsea aimerait ajouter son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, après l'avoir déjà fait en 2012.



La composition de Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Zinchenko - Silva, Gündogan, Foden - De Bruyne (cap) - Mahrez, Sterling.



Remplaçants : Steffen (g), S.Carson (g), Aké, Fernandinho, Laporte, E.Garcia, B.Mendy, Joao Cancelo, F.Torres, Gabriel Jesus, Rodri, Agüero.



Entraîneur : Pep Guardiola.



La composition de Chelsea : Mendy - James, Azpilicueta (cap), Thiago Silva, Rüdiger, Chilwell - Jorginho, Kanté - Havertz, Mount - Werner.



Remplaçants : Arrizabalaga (g), Caballero (g), M.Alonso, Zouma, Emerson, Christensen, Kovacic, Gilmour, Pulisic, Hudson-Odoi, Anjorin, Ziyech, Abraham, Giroud.



Entraîneur : Thomas Tuchel.