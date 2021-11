Ligue des champions (F) : Le PSG déjà en quarts

Dans la tourmente après l'affaire autour de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, qui a été placée en garde à vue après l'agression de sa coéquipière, le Paris Saint-Germain s'offre enfin un peu de répit. Le premier match suivant les révélations, à Lyon, avait tourné au cauchemar avec un sévère 6-1 encaissé chez les grandes rivales, alors que les Parisiennes n'avaient pas encore encaissé le moindre but de la saison. Cette fois, en Ligue des champions, les championnes de France - sans Hamraoui ni Aminata Diallo - ont remis les pendules à l'heure en s'imposant 2-0 sur le terrain du Real Madrid, ce qui entérine d'ores et déjà leur qualification pour les quarts de finale et même la première place de leur groupe. En effet, elles comptent six points d'avance sur le Real.



Déjà victorieuses à l'aller, la semaine dernière au Parc (4-0), elles ne peuvent plus être rejointes par les Espagnoles, qui occupent la deuxième place. Peu après la demi-heure de jeu, alors que le match était relativement fermé, c'est l'inévitable Marie-Antoinette Katoto qui a débloqué la situation en ouvrant la marque (33eme). Au retour des vestiaires, Stephanie Labbé a parfaitement réussi son seul gros arrêt de la rencontre face à Esther (51eme). Ensuite, Sakina Karchaoui a déjà allumé une première mèche (63eme) avant de trouver la faille au sortir d'un petit festival dans la surface (0-2, 70eme). Puis de sortir sur blessure, ce qu'il faudra suivre... Après une ultime occasion pour Diani (83eme), le travail est bien fait pour le Paris Saint-Germain, seule équipe avec le Barça à être déjà qualifiée avec quatre victoires en autant de matchs.