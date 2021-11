Ligue des Champions : Entre Manchester City et Paris, comme un air de finale

Avec Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, et... Sergio Ramos, le Paris SG a sorti sa plus belle armada pour le choc de Ligue des champions, mercredi (21H00), à Manchester City, où la première place du groupe sera en jeu. Mardi soir, Lille a montré la voie en prenant la tête de son groupe grâce à sa deuxième victoire de rang, contre Salzbourg (1-0). Le Losc est en position de force, un nul à Wolfsburg et il sera qualifié. Le PSG, lui, tient l'occasion de rejoindre les 8e de finale dès mercredi soir, s'il réalise un aussi bon résultat que Bruges, qui reçoit le RB Leipzig.

Avec quatre points d'avance sur les Belges, qu'ils reçoivent lors de la dernière journée le 7 décembre, les Parisiens ont un pied et quatre orteils en phase finale. Mais, au vu de leurs désirs de titre, ils ne peuvent s'en contenter: il n'y a que la première place qui puisse les satisfaire. Cela passe par un exploit sur le terrain de Manchester City, tout aussi riche et ambitieux, qui les devance d'une unité au classement (9 pts contre 8). "La priorité c'est de se qualifier, et après, terminer premier. C'est mieux que de terminer deuxième", a rappelé l'entraîneur Mauricio Pochettino.

C'est une question d'honneur pour le PSG, dont le propriétaire qatarien (QSI) est en concurrence avec celui de City, le fonds émirati ADUG, sur fond de bataille d'influence dans le Golfe. L'intérêt sportif de terminer en tête n'est pas négligeable non plus, puisque cela permet d'éviter, lors du tirage au sort prévu le 13 décembre, de tomber sur une autre tête de série.

Première pour Ramos

La dernière fois que les Parisiens et les Anglais ont fini à la deuxième place, en 2017, ils ont été éliminés dès les 8e de finale, respectivement par le FC Barcelone et l'AS Monaco. Pour ce choc aux allures de finale, le PSG a sorti du coffre ses plus beaux joyaux, à commencer par le trio offensif "MNM" formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui progresse. "Avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Pour nous, c'est un plaisir de les avoir tous les trois sur le terrain", a assuré le milieu Marco Verratti.

Il y aura des paillettes, aussi, sur le banc, avec la présence attendue du défenseur star Sergio Ramos, qui a été convoqué dans le groupe pour la première fois de la saison. L'ancien capitaine du Real Madrid, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, s'est remis de blessures récurrentes à un mollet qui l'ont privé de compétition depuis son recrutement en juillet. Avec un groupe au quasi grand complet, ce qui lui arrive rarement, le PSG aurait pu aborder avec sérénité ce déplacement dans un stade où il n'a jamais gagné (un nul, deux défaites)... si les rumeurs autour de Pochettino n'avaient brouillé les bonnes ondes

La rumeur United pour Pochettino

La conférence de presse de veille de match de l'Argentin a tourné autour de l'intérêt, relayé par les médias britanniques, de Manchester United pour en faire son nouveau manager. "Poche", dont le bien-être à Paris et les choix tactiques sont l'objet de nombreux débats depuis plusieurs semaines, a démenti les "rumeurs", en insistant qu'il était "heureux" au club avec lequel il est engagé jusqu'en 2023.

Côté City, le principal aléa d'avant-match a concerné le forfait de son maître à jouer Kevin de Bruyne, à l'isolement après un test positif au Covid-19. Mais la force des Mancuniens, c'est bien leur collectif, comme ils l'ont rappelé contre Everton (3-0) dimanche en Premier League, où Bernardo Silva ou Rodri se sont mis en évidence pour compenser l'absence du Belge.

"C'est la Ligue des champions, on veut jouer contre les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde. Le PSG appartient à cette catégorie. C'est ce qui nous attend dans la suite de la compétition", a déclaré le milieu Ilkay Gündogan. Dans les autres matches de la soirée, le Real Madrid peut valider son billet pour les 8es de finale en cas de succès ou du nul chez les Moldaves du Sheriff Tiraspol.