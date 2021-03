Vainqueurs 4-1 au Camp Nou il y a trois semaines, les Parisiens partent ce mercredi soir avec les faveurs des pronostics afin de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Avant la nouvelle opposition contre Lionel Messi et ses coéquipiers (21 heures, au Parc des Princes), le PSG peut être optimiste. Mauricio Pochettino, qui sera privé de Neymar, a décidé de laisser Angel Di Maria sur le banc et titulariser Julian Draxler sur l'aile droite de son attaque.



Alessandro Florenzi sera lui aussi aligné d'entrée après avoir manqué plusieurs matchs en raison d'une lésion aux ischios. Pour le reste, du classique, avec notamment les présences de Marco Verratti comme numéro 10 avancé, et Kylian Mbappé sur l'aile gauche. La pointe sera occupée par Mauro Icardi.



Bien revenu en Liga, le FC Barcelone ne pourra pas compter sur Gerard Piqué en défense centrale, mais pourra s'appuyer sur les éléments habituels. Ainsi, Ronald Koeman alignera notamment Clément Lenglet dans l'axe de sa défense, mais aussi Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et bien sûr, Lionel Messi.



La composition du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Draxler, Verratti, Mbappé - Icardi.



La composition du FC Barcelone : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Mingueza, Dest - Busquets, De Jong, Pedri - Dembélé, Griezmann, Messi.