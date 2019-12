Deux grands clubs européens ont dit adieu à la Ligue des Champions ce mardi lors de la 6e journée de la phase de poules, en l’occurrence l’Ajax et l’Inter de Milan. Contre toute attente, l’Ajax a chuté sur ses terres contre Valence (0-1) alors qu’un nul suffisait à son bonheur pour atteindre le prochain tour. Pour ce qui est de l’équipe lombarde, elle a tout essayé face à Barcelone mais l’écueil était trop grand et c’est Dortmund qui en a profité.



Groupe F

Inter-Barcelone : 1-2

Dortmund-Slavia Prague : 2-1



L’Inter de Milan croyait dur comme fer en ses chances de passer devant Dortmund et assurer sa présence en 8es de finale. Face à un Barça privé de Messi, les Lombards ont même mis tous les ingrédients pour, mais cela n’a pas été suffisant. Moins réalistes que leurs opposants du jour et ayant vu plusieurs de leurs buts invalidés pour des positions illicites, les hommes de Conte n’ont pu que s’incliner. Un résultat qui a donc fait le bonheur du Borussia. Même réduite à 10 en fin de match, l’équipe allemande n’a pas manqué à son devoir, l’emportant 2-1 contre le Slavia Prague.



Groupe G

Lyon-Leipzig : 2-2

Benfica-Zenit : 3-0



Lyon peut s’estimer heureux à la suite de cette soirée. Les Rhodaniens sont passés avec un nul et en livrant une prestation très décevante contre Leipzig. Ils peuvent remercier Memphis Depay, auteur de l’égalisation à dix minutes de la fin, mais aussi Benfica. Le club lisboète leur a rendu un grand service en laminant le Zenit à domicile (3-0). Les Lisboètes se sont déchainés en seconde période avec trois buts inscrits. Lyon termine donc 2e, tandis que l’équipe portugaise est reversée en Ligue Europa. Concernant le Zenit, qui était pourtant le mieux placé pour passer, il quitte l’Euro. Un Ajax impuissant craque au plus mauvais moment

Groupe H

Ajax-Valence : 0-1

Chelsea-Lille : 2-1



L’Ajax Amsterdam ne rééditera pas son exploit de la saison dernière quand il avait atteint les demi-finales de la compétition phare. Les Néerlandais ont fini à la troisième place de leur groupe derrière Chelsea et Valence. Une élimination essuyée à la suite d’un revers contre les Ché à domicile. Ils ont encaissé un but de Rodrigo à la 24e minute et n’ont jamais été en mesure d’y répondre. Une cruelle désillusion pour les Bataves. Ces derniers auraient pu s’en sortir si Chelsea ne s’était pas imposé contre Lille, mais l’équipe de Frank Lampard n’a pas failli à sa tâche face au vice-champion de France.