Ligue des champions : Dembélé dans le groupe du Barça pour le Final 8

Ousmane Dembélé n'a de cesse de connaître de nombreuses blessures depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone. Il a manqué 40 matches avec le club blaugrana cette saison et, s'il n'avait pas été retenu dans le groupe pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Naples, samedi dernier au Camp Nou (3-1), il figure bien dans le groupe du club catalan pour le Final 8 de la compétition (12-23 août). Cependant, l'ancien élément du Stade Rennais ne bénéficie pas encore du feu vert médical afin de jouer, a précisé le Barça.

The squad for the trip to Lisbon! pic.twitter.com/X1wNJXa5Fa