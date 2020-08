Ligue des Champions : Correa et Vrsaljko positifs au Covid-19

L’identité des deux joueurs de l’Atlético Madrid qui ont été testés positifs au Covid-19 est connue. A la demande des intéressés eux-mêmes, le club espagnol a fait savoir que Sime Vrsaljko et Angel Correa ont contracté le virus et ont été placés en isolement chez eux. De fait, ils ne font pas partie du groupe qui s’est envolé pour Lisbonne afin de participer au Final 8 de la Ligue des Champions. Bien qu’asymptomatiques, ils vont être supervisés à distance par le staff médical du club.

Aucun autre cas positif dans le groupe de l’Atlético

Le reste de l’équipe a pris la direction de la capitale portugaise, comme prévu. Les derniers tests effectués ont confirmé qu’il n’y avait aucun autre cas positif. Il n’y avait aucune raison d’annuler l’expédition et les Matelassiers vont bel et bien défier le RB Leipzig jeudi prochain, avec comme enjeu une place dans le dernier carré de la C1. L’UEFA a aussi confirmé ce lundi que la rencontre en question se tiendra bien à la date et heures programmées. Pour rappel, la dernière sortie des Rojiblancos remonte au 19 juillet dernier avec l'ultime rendez-vous du championnat espagnol contre la Real Sociedad.