Ligue des Champions : Chelsea sort l'Atlético et retrouve les quarts

En avril prochain, trois équipes de Premier League animeront les quarts de finale de la C1. Après Liverpool et Manchester City, ce fut au tour de Chelsea d’empocher son ticket en venant à bout de l’Atlético de Madrid (2-0). Après avoir fait le plus dur à l’aller à l’extérieur, les Londoniens ont confirmé sur leur sol. Hakim Ziyech avait lancé les siens sur la voie de la qualification, avant que le remplaçant Emerson ne scelle les débats dans les arrêts du jeu.

Le réveil de Ziyech



Sans réalisation réussie depuis le 31 octobre dernier et un match de championnat contre Burnley, l’international marocain a donc retrouvé le chemin des filets. Une vraie délivrance pour celui dont le bilan en Angleterre commençait à inquiéter sérieusement. L’ancien de l’Ajax a donc su tirer profit de la nouvelle opportunité offerte par Thomas Tuchel pour marquer des points.



Le mérite de Ziyech est important dans le succès des siens, même si sa réalisation n’était pas la plus dure à mettre. A la 34eme minute, il a juste eu à pousser au fond un ballon servi sur un plateau par Timo Werner. En seconde période, le héros de la rencontre aurait pu s’offrir une plus belle réalisation, si Jan Oblak n’avait pas détourné sa tentative enroulée (57eme).



Le gardien slovène a été le joueur rojiblanco le plus en vue dans cette partie. On attendait de son équipe qu’elle prenne l’initiative et tente de rattraper son retard à l’aller, mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Sans leurs portier, les visiteurs auraient abdiqué beaucoup plus tôt. A l’actif d’Oblak notamment un autre arrêt face à Werner (48eme). Ce dernier a, par ailleurs, manqué deux fois de trouver le cadre (9eme et 62eme) lors des temps forts de sa formation.

L’Atlético totalement impuissant



A court d’idées, l’Atlético de Madrid n’a donc rien pu faire pour éviter un deuxième revers face à Chelsea. Très loin du niveau qu’ils affichent dans leur championnat, les hommes de Diego Simeone n’ont même rien montré sur le plan offensif. Dans ce domaine, ce fut même le désert total si on excepte les trois tentatives de leur meilleur joueur Joao Felix (77eme, 80eme et 90eme+2). L’équipe madrilène n’avait pas les armes pour renverser la vapeur, et encore moins lorsqu’elle s’est retrouvée à dix suite à l’expulsion de Savic (82eme). Dans les arrêts du jeu, elle a même fini par céder une seconde fois à la suite d'un contre conclu par Emerson (90eme+4).



Logiquement, Chelsea est donc sorti victorieux de ce 8eme de finale contre l’Atlético de Madrid. Vendredi, l’équipe londonienne connaitra son futur adversaire dans cette compétition. Le PSG pourrait éventuellement se dresser sur son chemin. Cela augurerait de belles retrouvailles avec Thomas Tuchel.