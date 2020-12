Ligue des Champions : Chelsea finit au petit trot contre Krasnodar

Chelsea finit avec 14 points sur 18 possibles et recevra pour le huitième de finale retour prévu mi-février, alors que les Russes se sont assurés un 5e point pour leur première participation à la compétition. Confronté à un calendrier très dense et qui ne va pas s'alléger avec la tradition du Boxing Day - lendemain de noël - où le championnat continue sans trêve hivernale, Frank Lampard avait profité de ce match pour répartir le temps de jeu. Il a mis en vitrine quelques joueurs susceptibles de partir cet hiver, en prêt ou définitivement, comme le défenseur allemand Antonio Rüdiger, qui n'est que le quatrième choix dans l'axe.

Le jeune et prometteur milieu relayeur Billy Gilmour (19 ans), qui revient d'une grave blessure a aussi démarré le match comme le dernier sorti du centre de formation des Blues, le milieu Tino Anjorin (19 ans). Cela n'a pas empêché les Londoniens de copieusement dominer les Russes avec près de 60% de possession et 17 tirs sur le but adverse, dont 5 cadrés. Ils se sont malgré tout faits surprendre sur un contre bien mené et conclu par le Français Rémy Cabella (24e).

Mais dans la foulée, Tammy Abraham, préféré à Olivier Giroud en pointe, a obtenu un pénalty transformé par Jorginho (1-1, 28e) pour remettre les choses d'équerre. Chelsea a ensuite poussé, faisant entrer en seconde période notamment Timo Werner et Giroud à la 81e pour sa 100e apparition sous le maillot bleu, mais en vain.