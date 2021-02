Ligue des Champions : Casemiro, le drôle d'atout offensif du Real

Rodrygo, Eden Hazard mais surtout Karim Benzema : à l'image de l'ensemble de l'effectif, le secteur offensif du Real Madrid est miné par les blessures. Dans la colonne attaquants de la liste des joueurs retenus par Zinedine Zidane pour le déplacement à Bergame ce mercredi soir, on retrouve Marco Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius, Mariano Diaz et même le jeune Hugo Duro. A eux cinq, ils ne pèsent qu'un seul but en Ligue des Champions cette saison. C'est autant que Casemiro, le milieu défensif qui s'est imposé comme le deuxième meilleur buteur toutes compétitions confondues du club madrilène. Le Brésilien a déjà fait trembler les filets à six reprises depuis le début de la saison, l'exercice le plus prolifique de sa carrière. En Liga le week-end dernier, il a notamment marqué le but de la victoire sur la pelouse de Valladolid (0-1).

Casemiro, l'homme à tout faire du Real Madrid



Le milieu de terrain sait tout faire mais il a encore réussi à progresser techniquement et dans les 30 derniers mètres sous les ordres de Zinedine Zidane. Capable de prendre les espaces pour porter le danger sur le but adverse, il est surtout susceptible de se démultiplier pour le bien de son équipe. Le joueur de 29 ans applique à la perfection l'état d'esprit actuellement nécessaire dans les rangs madrilènes pour avancer malgré la cascade de blessés. « Tout le monde doit en faire un peu plus. Si on y arrive, alors on pourra accomplir de grandes choses » disait Toni Kroos en conférence de presse ce mardi. Avec ses récupérations, son volume de jeu et même sa puissance de frappe, Casemiro en est l'exemple même.

Le Brésilien arrive à protéger la défense tout en multipliant les efforts pour aider un secteur offensif en panne d'inspiration. Partout sur le terrain, il fait parler sa puissance pour dominer dans les airs et notamment sur les coups de pied arrêtés. Casemiro a marqué quatre buts de la tête depuis le début de la saison. Plus que le remplaçant de Karim Benzema, il est celui de Sergio Ramos qui a toujours apporté beaucoup de buts sur les phases arrêtées. Dans un cas comme dans l'autre, son apport va devoir faire oublier les nombreux absents lors de la double-confrontation avec l'Atalanta Bergame.