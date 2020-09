Cabella dans une forme olympique

Un an après avoir subi une grave blessure au genou, Rémy Cabella est en train de se refaire une belle santé en Russie. Cela s’est vérifié ce mardi soir lorsque l’ancien Marseillais a mené sa formation de Krasnodar à la victoire contre le PAOK Salonique en barrage aller de la Ligue des Champions (2-1). A 20 minutes de la fin, et alors que le score était d’un but partout,A travers ce but, Cabella confirme sa bonne forme du moment.. Et la réalisation du jour pourrait bien se révéler être très précieuse et lui permettre de rejouer la phase finale de la compétition reine pour la première fois depuis 2012/13 (avec Montpellier). L’équipe de Mourad Moussaiev devra résister au PAOK dans une semaine à l’extérieur (30 septembre). Il y a deux ans, les Hellènes avaient sorti un autre club de RPL, le Spartak Moscou.Dans les autres matches de la soirée dans ces playoffs de C1, le Red Bull Salzbourg a tenu son rang face à l’équipe israélienne de Maccabi Tel-Aviv.L’ancien titi parisien, Antoine Bernede, a participé à l’ensemble de la rencontre. Enfin, le Slavia Prague et le Midtjylland se sont quittés sur un score nul et vierge. Les Tchèques auront fort à faire au retour pour arracher une deuxième qualification de suite pour la phase de groupes.