Ligue des Champions : Borussia Dortmund - PSG en 8eme de finale… Les réactions du BVB

Marco Reus (capitaine du Borussia Dortmund, sur le site officiel du BVB)

🎙 Reus on drawing @PSG_English:

“A great matchup for both the players and fans. Our goal is to advance to the next round!” pic.twitter.com/zTRdhOMKT7



— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 16, 2019

Michael Zorc (directeur sportif du Borussia Dortmund, sur le site officiel du BVB et en conférence de presse)

Lucien Favre (entraîneur du Borussia Dortmund, sur le site officiel du BVB)

Hans-Joachim Watzke (directeur exécutif du Borussia Dortmund, sur le site officiel du BVB)

Je Suis BVB ⚫️🟡 pic.twitter.com/8P0FvcXN7k

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 16, 2019

C'est un tirage magnifique pour nous et pour nos supporters. Et, franchement, évidemment que nous y croyons. Nous allons affronter Paris pour franchir un tour en Ligue des Champions. C'est clairement notre but.C’est un tirage très intéressant, attractif sportivement. Ça aurait pu être plus facile, mais peut-être un peu plus difficile aussi. Je ne nous vois pas battus d’avance. Nous ne jouons pas contre Thomas Tuchel, mais contre le Paris-SG. Il fait son travail à Paris, et il sera bien sûr accueilli amicalement lorsqu'il reviendra à Dortmund.Toutes les équipes sont très, très bonnes. Paris a une équipe fantastique, sans parler seulement de Neymar ou de Mbappé. Nous avons le temps de nous projeter vers ces matchs d’ici février.Le Paris Saint-Germain est un tirage excitant, très intéressant pour nous et pour nos fans. Nous abordons ce duel avec confiance. Les chances sont 50-50.