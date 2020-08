Ligue des Champions : Blatter critique la finale de Neymar et Mbappé

Le PSG a chuté près du but, en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0). Pour la première finale de son histoire dans la compétition, le club francilien a pu toucher du bout du doigt son rêve de sacre européen, mais a dû repartir avec un revers sur un but inscrit par Kingsley Coman, formé au sein du club. L'ancien président de la FIFA (entre 1998 et 2015), Sepp Blatter a abordé la rencontre au micro de Europe 1 et n'a pas été tendre envers les stars de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel : Neymar et Kylian Mbappé.

Blatter aurait mis le tir de Mbappé dans les filets

Selon lui, le PSG a basé sa tactique sur une dépendance trop importante envers les deux éléments. "Je pense que le PSG s’appuie sur ses deux grandes vedettes. Mais cette fois-ci, ses deux grandes vedettes… c’était pas nécessairement ce que l’on attendait, surtout de la part de Neymar", a-t-il indiqué. Par la suite, il a aussi évoqué le tir du champion du monde français face à Manuel Neuer, une occasion qui aurait pu changer la rencontre en cas de but. "À la première mi-temps, juste avant la mi-temps. Mbappé sur son pied droit… ce ballon à neuf, dix mètres, moi je l’aurais mis dans les filets !", a jugé Blatter.



Lors du Final 8 disputé à Lisbonne, et les rencontres face à l'Atalanta Bergame (2-1), le RB Leipzig (3-0) et le Bayern Munich (1-0), Neymar et Mbappé ont tenté 23 tirs sans inscrire le moindre but en faveur du PSG.