C’est le Jour J. Au Stade de France, le Real Madrid défie Liverpool en finale de la Ligue des Champions européenne. Quelle que soit l’issue de cette empoignade, Karim Benzema peut être sûr d’entrer dans l’histoire à son terme. Il va devenir le troisième joueur comptant le plus d’apparitions en finale de la compétition phare de l’Europe.



Jusque-là, Benzema a disputé quatre finales de C1 (2014, 2016, 2017 et 2018), toutes gagnées avec le Real Madrid d’ailleurs. Et c’est aussi le cas de cinq de ses coéquipiers ou ex-coéquipiers, en l’occurrence Dani Carvajal, Luka Modric, Gareth Bale, Marcelo et Sergio Ramos. Dimanche, tous pourraient réussir la passe de cinq, à l’exception du dernier nommé bien sûr, qui a filé au PSG durant la précédente intersaison.

Benzema talonne Cristiano Ronaldo

Avec cinq finales de Ligue des Champions à son compteur, Benzema deviendrait le meilleur Français dans ce domaine, à égalité avec un certain Patrice Evra. En effet, ce dernier a eu cet immense privilège à cinq reprises (Monaco 2004, MU en 2008, 2009 et 2011, et Juventus 2015). Il en a, en revanche, perdu quatre sur cinq. Le ratio de réussite de KB9 est donc plus conséquent.



Après ce samedi, Benzema ne sera, par ailleurs, qu’à une unité du record absolu en Ligue des Champions, qui est la propriété de Paolo Maldini et Cristiano Ronaldo (6 finales jouées). Et si on prend en compte la C1 dans son ancienne version, les recordmans se nomment Maldini et Francisco Gento (8 finales disputées).