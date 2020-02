Ligue des Champions : Benzema peut-il dépasser Raul dans l’histoire de la C1 ?

Après avoir dépassé Thierry Henry depuis quelque temps maintenant, Karim Benzema a désormais un nouvel objectif en ligne de mire. Meilleur buteur français en Ligue des Champions avec ses 64 réalisations, soit le 5eme meilleur total depuis le but de Robert Lewandowski à Chelsea mardi (0-3), le numéro 9 madrilène a en effet Raul dans son viseur. Actuellement sur le podium avec 71 buts, l’ancienne idole du Stade Santiago-Bernabéu sent le Français lui revenir dessus à pleine vitesse.

Raul n’a jamais douté de Benzema

Pour autant, celui qui a écrit sa légende avec le numéro 7 sur ses épaules au Real Madrid ne craint pas « KB9 » et a toujours beaucoup cru en lui. « Karim est doué. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps que d’autres. Karim en fait partie. Il lui faut du temps pour assimiler le foot espagnol et la vie d’un grand club que le Real Madrid. C’est un changement profond par rapport à ce qu’il a connu à Lyon », expliquait d’ailleurs Raul en 2010 au sujet du Français, dans L’Equipe Mag.



Depuis, ce dernier ne s’est pas trompé et Benzema affole les compteurs avec les Merengue. En effet, le natif de Lyon est le seul joueur avec Lionel Messi à avoir marqué durant 15 saisons consécutives en Ligue des Champions, soit mieux que Raul et Cristiano Ronaldo (14). De plus, le numéro 9 devrait normalement disputer son 100eme match de C1 ce mercredi avec le Real Madrid, lui qui est déjà le Français qui compte à son actif le plus de matchs (118) et de titres (4) dans la prestigieuse coupe d'Europe.

Prolonger pour mieux le dépasser ?

A 32 ans et alors que la presse espagnole évoque une prolongation jusqu’en 2022 avec les Merengue, Benzema semble donc de plus en plus proche du total de réalisations de Raul. Il pourrait même le dépasser dans l’histoire de la C1 d'ici un an. C’est en tout cas, un défi de taille pour le Français, qui a déjà inscrit quatre buts cette saison durant la phrase de groupes. Ce mercredi, dans l’antre madrilène, contre Manchester City en 8eme de finale de la Ligue des Champions, « KB9 » aura sans doute l’occasion d’améliorer son total, lui qui est l’atout offensif principal de son équipe.