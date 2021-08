Ligue des Champions (barrages) : Un choc pour Monaco et Benfica, le Sheriff Tiraspol pour l'histoire

Il ne leur reste plus qu'une marche à franchir avant d'accéder à la plus belle compétition européenne. Après s'être défait aisément du Sparta Prague au tour précédent (2-0 puis 3-1), l'AS Monaco reçoit le Shakhtar Donetsk à 21h, un adversaire d'un autre calibre, qui s'invite régulièrement en phase finale de C1 grâce à son contingent de joueurs brésiliens. L'autre choc des barrages oppose mercredi deux vainqueurs de la compétition européenne, à l'époque où elle s'appelait Coupe d'Europe des clubs champions. Le Benfica Lisbonne, titré en 1961 et 1962, accueille au stade de la Luz le PSV Eindhoven, qui l'a emportée en 1988 en battant en finale... les Lisboètes.

Le Sheriff Tiraspol vise l'exploit

Loin de ces confrontations entre cadors européens, un club peut entrer pour la première fois de son histoire dans la cour des grands: le Sheriff Tiraspol, champion de Moldavie. Le club basé dans la région séparatiste de Transnistrie doit pour cela éliminer le Dinamo Zagreb (match aller mardi), absent de la dernière C1.

Les Suédois de Malmö et les Bulgares de Ludogorets, opposés mercredi, tenteront de rallier pour la troisième fois de leur histoire la phase de groupes de la C1. Au tour précédent, Malmö a éliminé les Glasgow Rangers entrainés par Steven Gerrard, tandis que Ludogorets a aussi déjoué les pronostics en sortant l'Olympiakos de Mathieu Valbuena aux tirs au but. Dans les autres matches, le RB Salzbourg accueille mardi les Danois de Brøndby et les Young Boys de Berne reçoivent les Hongrois de Ferencváros mercredi. Les matches retours auront lieu une semaine plus tard, les mardi 24 et mercredi 25 août.