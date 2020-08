Ligue des champions : Aouar veut "jouer les coups à fond" face à Manchester City

🎙 Notre joueur @HoussemAouar avant #ManCityOL : "On doit se servir des dernières confrontations mais cela sera des matchs complètement différents. On est un groupe soudé. On va jouer ce match avec de l’humilité et de la confiance." pic.twitter.com/rbyGaBrJBW

— Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2020

Motivé, l'OL veut faire la différence contre City

L’Olympique Lyonnais devra passer l'obstacle Manchester City, samedi en quarts de finale de la Ligue des champions (21h), pour rejoindre le PSG parmi les clubs français en demi-finales de la Ligue des champions version 2019-2020. Face à l'équipe dirigée par Pep Guardiola, la mission sera complexe, même si le technicien catalan a souligné la qualité de l'équipe dirigée par Rudi Garcia, en conférence de presse Houssem Aouar, le milieu de terrain des Gones, qui est par ailleurs courtisé par Manchester City depuis plusieurs mois, ne veut pas que son équipe se présente en victime et l'a affirmé en conférence de presse, tout en étant conscient du statut de Lyon pour cette rencontre.On sait qu'on n’est pas favoris, mais on va jouer les coups à fond, avec du relâchement et de la motivation", a-t-il indiqué devant les médias.Il y a quasiment deux ans, Lyon avait prouvé qu'il était capable de réaliser certains exploits, en s'imposant sur la pelouse du même Manchester City, en phase de poules de la compétition (2-1) et il ne l'a pas oublié. ". Mais tout sera différent, car le passé est révolu. A nous de faire la différence demain", a expliqué Aouar.