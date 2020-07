Ligue des champions : Adrien Tameze lance un message au PSG

L'Atalanta sera mieux préparée que le PSG selon Tameze

L'Atalanta Bergame a une nouvelle fois su démontrer la puissance de son attaque en s'imposant face à Brescia (6-2), mardi soir. En Serie A,. Adrien Tameze, le milieu de terrain de l'équipe à la mode du moment, a lancé un message au PSG avant le quart de finale de Ligue des champions entre les deux équipes, prévu le 12 août prochain à Lisbonne.



"Paris est considéré comme une des meilleures équipes de la compétition en Italie. Sur le papier, Paris est peut-être plus fort. Mais on a nos chances. Samedi, on a affronté la Juve, on a été aussi bons, voire meilleurs qu’eux, notamment en première période. Aujourd’hui tout le monde dit que c’est l’année de Paris parce qu’il n’y pas de confrontations aller-retour. Mais c’est pareil pour nous, pour nous aussi tous les espoirs sont permis", a-t-il indiqué dans un entretien accordé au Parisien. Par ailleurs, il a déclaré que l'Atalanta devrait être dans une grande forme. "La condition physique sera une de nos forces, car le quart se jouera dans la continuité du championnat. D’autant qu’on aura joué la Juve, l’Inter, que des grosses équipes qui imposent, elles aussi, un gros rythme. Physiquement, on sera dans de meilleures dispositions que Paris. J’espère qu’ils vont nous prendre à la légère, ça nous permettra de les surprendre". Depuis la reprise du championnat italien, l'Atalanta présente un bilan éloquent. L'équipe a en effet remporté sept rencontres et n'a concédé qu'un nul, le week-end dernier face à la Juventus de Turin (2-2).

L'Atalanta pulvérise Brescia :