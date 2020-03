Ligue des Champions : A quoi pourrait ressembler l'édition 2020-21 ?

L'incertitude plane toujours au-dessus de cette saison et de la prochaine. En effet, alors que l'exercice 2019-20 pourrait être grandement impacté, le suivant le serait de ce fait tout autant. Cependant, si les différents championnats européens étaient gelés à la dernière journée disputée, la Ligue des Champions verrait alors un plateau en grande partie assez commun.

Peu de surprises dans les gros championnats

Chez les quatre grands championnats, on retrouverait ainsi le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach pour l'Allemagne, Liverpool, Manchester City, Leicester City et Chelsea pour l'Angleterre, le FC Barcelone, le Real Madrid, le FC Séville et la Real Sociedad pour l'Espagne et enfin, la Juventus Turin, la Lazio Rome, l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame pour l'Italie.



Ensuite, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille représenteraient la France, tandis que le Zénith Saint-Pétersbourg et le Lokomotiv Moscou seraient qualifiés en Russie. Cependant, le championnat russe est une des rares compétitions qui n'est pas encore à l'arrêt et Krasnodar pourrait notamment prendre la 2eme place.

De nombreuses zones d'ombre

En temps normal, les vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa sont automatiquement qualifiés pour la compétition l'année suivante, alors que les éditions 2019-20 sont pour le moment suspendues, deux tickets seraient donc encore à pourvoir. Cette saison, ce sont Lyon et le RB Salzbourg qui en avaient profité pour rejoindre directement les phases de groupes, car Liverpool et Chelsea étaient déjà qualifiés via leur championnat.



Enfin, en tant que champion de leur pays respectif, le FC Porto au Portugal, le Club Bruges en Belgique, le Shakhtar Donetsk en Ukraine (bien que le championnat ne soit pas encore arrêté) seraient également au rendez-vous. En Turquie, où la Süper Lig continue pour le moment, Trabzonspor, Basaksehir, Galatasaray voire Sivasspor pourraient rêver d'une qualification pour la prestigieuse coupe d'Europe. De plus, avec les qualifications via la « Voie des Champions » et la « Voie de la Ligue » six places seraient encore à distribuer. Autant dire que le flou demeure quand au plateau final.